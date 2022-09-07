В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
13 часов назад

МИД Ирана отверг обвинения в кибератаке на Албанию

Москва24

Власти Ирана отвергли обвинения в кибератаке на правительственные компьютерные системы Албании. Об этом министерство иностранных дел страны сообщило на своем официальном сайте.

МИД Ирана отверг обвинения в кибератаке на Албанию
Фото: depositphotos/lkprodepositphotos/lkpro

В иранском МИД назвали решение Албании о разрыве отношений с Тегераном необдуманным.

"Решение этой страны разорвать с нами политические отношения, руководствуясь необоснованными обвинениями, является необдуманным и недальновидным шагом на международной арене", – сообщили в ведомстве.

Ранее Албания приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Премьер-министр страны Эди Рама сообщил, что сотрудникам посольства Ирана предписано покинуть страну в течение 24 часов.

Уточняется, что в июле Иран предпринял попытку кибератаки государственных сервисов Албании, а также якобы финансировал различные группировки для их совершения. По мнению албанских властей, с помощью атак Иран хотел парализовать системы и украсть государственные данные.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители