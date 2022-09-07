МИД Ирана отверг обвинения в кибератаке на Албанию

Власти Ирана отвергли обвинения в кибератаке на правительственные компьютерные системы Албании. Об этом министерство иностранных дел страны сообщило на своем официальном сайте.

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В иранском МИД назвали решение Албании о разрыве отношений с Тегераном необдуманным.

"Решение этой страны разорвать с нами политические отношения, руководствуясь необоснованными обвинениями, является необдуманным и недальновидным шагом на международной арене", – сообщили в ведомстве.

Ранее Албания приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Премьер-министр страны Эди Рама сообщил, что сотрудникам посольства Ирана предписано покинуть страну в течение 24 часов.