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12 часов назад

Принцы Чарльз и Уильям отправились к Елизавете II на фоне ухудшения ее здоровья

Вечерняя Москваиещё 14

Врачи выразили беспокойство за состояние здоровья королевы Великобритании Елизаветы II и порекомендовали ей находиться под наблюдением специалистов. Об этом сообщили в Букингемском дворце в четверг, 8 сентября.

— Врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на фоне сообщений об ухудшения здоровья королевы к ней отправились принцы Чарльз и Уильям. Точное время их прибытия не уточняется, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс встретилась с королевой Елизаветой II, которая поручила ей сформировать новое правительство. Аудиенция состоялась в замке Балморал в Шотландии.

Позже королева утвердила кабинет нового премьер-министра страны Лиз Трасс, ранее занимавшей должность главы МИД. Так, главой Минздрава стала экс-министр труда Терез Коффи. Форин-офис возглавил бывший заместитель главы МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

В мире,Видео,Елизавета II,
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