Врачи выразили беспокойство за состояние здоровья королевы Великобритании Елизаветы II и порекомендовали ей находиться под наблюдением специалистов. Об этом сообщили в Букингемском дворце в четверг, 8 сентября.

— Врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на фоне сообщений об ухудшения здоровья королевы к ней отправились принцы Чарльз и Уильям. Точное время их прибытия не уточняется, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс встретилась с королевой Елизаветой II, которая поручила ей сформировать новое правительство. Аудиенция состоялась в замке Балморал в Шотландии.