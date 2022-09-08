Власти Эстонии приняли решение закрыть с 19 сентября въезд на территорию республики для граждан России, в том числе с шенгенскими визами, выданными выданы третьими государствами, заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу на пресс-конференции.
"В ночь на 19 сентября или с 00 часов 19 сентября начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государствам выдана шенгенская виза", – приводит "Интерфакс" его слова.
Министр сообщил, что аналогичное решение примут и остальные страны балтийского региона. При этом Рейнсалу уточнил, что запрет не затронет желающих приехать к родственникам или имеющих гуманитарные причины россиян. Данная мера касается туристов из России с туристическими визами.
По его словам, призыв к гражданам РФ таков: "Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!".
Ранее Эстония ограничила въезд в страну и выдачу виз для россиян.
С 18 августа подать заявление на получение визы смогут только те граждане РФ, которые хотят посетить Эстонию, чтобы навестить близкого родственника (мать, отца, сына или дочь), имеющего эстонское гражданство или долгосрочный вид на жительство в стране, а также работающие в республике дипломаты и их родственники, работники, занимающиеся пассажирскими перевозками и международной торговлей.