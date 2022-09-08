Власти Эстонии приняли решение закрыть с 19 сентября въезд на территорию республики для граждан России, в том числе с шенгенскими визами, выданными выданы третьими государствами, заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу на пресс-конференции.

"В ночь на 19 сентября или с 00 часов 19 сентября начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государствам выдана шенгенская виза", – приводит "Интерфакс" его слова.

Министр сообщил, что аналогичное решение примут и остальные страны балтийского региона. При этом Рейнсалу уточнил, что запрет не затронет желающих приехать к родственникам или имеющих гуманитарные причины россиян. Данная мера касается туристов из России с туристическими визами.

По его словам, призыв к гражданам РФ таков: "Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!".

Ранее Эстония ограничила въезд в страну и выдачу виз для россиян.