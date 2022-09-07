Латвия заявила о скором вступлении в силу запрета на въезд для россиян

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что запрет на въезд в страну для россиян, имеющих краткосрочные шенгенские визы, вступит в силу в течение ближайших десяти дней. Об этом сообщает «Интерфакс».

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«Кабинет министров выдаст распоряжение, в нем также будут упомянуты исключения, о которых мы договорились», — отметил глава МИД.

По его словам, запрет коснется государственных границ прибалтийских государств в зоне соприкосновения с границами России и Белоруссии. Он добавил, что россияне с краткосрочной шенгенской визой не смогут пересекать внешнюю границу Европейского союза в балтийских странах.

Ринкевич назвал этот шаг «важным и достаточно эффективным». «Да, с помощью ограничений можно добиться полной эффективности, если все будут действовать одинаково, но и региональное сотрудничество также достаточно эффективно. С политической точки зрения, в аспекте безопасности это эффективный шаг», — сказал он.