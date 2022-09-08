Трасс отреагировала на сообщения о состоянии здоровья Елизаветы II

Вся Великобритания обеспокоена новостями о состоянии здоровья королевы Елизаветы II . Так прокомментировала заявления о проблемах со здоровьем у королевы премьер-министр Соединенного Королевства Лиз Трасс в своем Twitter.

«Мои мысли — и мысли людей по всему Соединенному Королевству — сейчас с Ее Величеством королевой и ее семьей», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что врачи озаботились ухудшением здоровья Елизаветы II. Королева находится под медицинским наблюдением в замке Балморал в Шотландии. Отмечалось также, что на фоне известий о ее здоровье в Шотландию выехали принц Чарльз и принц Уильям.