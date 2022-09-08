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12 часов назад

Трасс прокомментировала заявления о проблемах со здоровьем Елизаветы II

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Вся Великобритания обеспокоена новостями о состоянии здоровья королевы Елизаветы II. Так прокомментировала заявления о проблемах со здоровьем у королевы премьер-министр Соединенного Королевства Лиз Трасс в своем Twitter.

Трасс отреагировала на сообщения о состоянии здоровья Елизаветы II
Фото: ReutersReuters

Глава британского правительства заявила, что все граждане королевства обеспокоены известиями из Букингемского дворца.

«Мои мысли — и мысли людей по всему Соединенному Королевству — сейчас с Ее Величеством королевой и ее семьей», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что врачи озаботились ухудшением здоровья Елизаветы II. Королева находится под медицинским наблюдением в замке Балморал в Шотландии. Отмечалось также, что на фоне известий о ее здоровье в Шотландию выехали принц Чарльз и принц Уильям.

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