В ДНР направили в суд дело 24 участников нацбатальона "Азов"

Следственное управление генеральной прокуратуры Донецкой народной республики (ДНР) завершило расследование уголовного дела в отношении 24 участников полка «Азов» (организация запрещена в России), дело против них направлено в суд республики. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Как заявили в генпрокуратуре, в ходе расследования была установлена вина семи лиц в организации деятельности «Азова», еще 17 бойцам полка предъявлено обвинение за участие в деятельности организации.

Там отметили, что все участники «Азова» также обвиняются в совершении в составе преступной организации действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР.

Членам «Азова» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.