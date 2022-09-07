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15 часов назад

Генпрокуратура ДНР заявила о передаче в суд уголовного дела 24 членов "Азова"

Газета.Ru

Следственное управление генеральной прокуратуры Донецкой народной республики (ДНР) завершило расследование уголовного дела в отношении 24 участников полка «Азов» (организация запрещена в России), дело против них направлено в суд республики. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ДНР направили в суд дело 24 участников нацбатальона "Азов"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявили в генпрокуратуре, в ходе расследования была установлена вина семи лиц в организации деятельности «Азова», еще 17 бойцам полка предъявлено обвинение за участие в деятельности организации.

Там отметили, что все участники «Азова» также обвиняются в совершении в составе преступной организации действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР.

Членам «Азова» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

В августе глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что первый трибунал над бойцами «Азова» состоится в Мариуполе. По его словам, трибунал «неизбежен».

В мире,Денис Пушилин,
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