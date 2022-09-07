Отчет МАГАТЭ по ЗАЭС назвали неполным из-за давления США и Киева

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что отчёт МАГАТЭ по Запорожской АЭС нельзя считать полным из-за давления на комиссию со стороны США и властей Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Что касается визита на Запорожскую атомную станцию, скажем так, отчёт был немного сдержан. Мы понимаем, по каким причинам он может быть сдержан. Мы понимаем, что все международные организации, в том числе и МАГАТЭ, они находятся под огромным давлением с украинской стороны и со стороны западных союзников Украины – США и коллективной Европы. Честный отчёт о том, что Украине стоит перестать обстреливать ЗАЭС, им выдать сложно на данный момент», – сказала Наталья Никонорова.
Ранее Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет по итогам визита на Запорожскую АЭС. В отчёте говорится, что обстрелы самой станции и ее окрестностей должны быть немедленно прекращены во избежание неограниченного выброса радиоактивных материалов. Однако источник ведения огня в отчёте указан не был.