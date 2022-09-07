Отчет МАГАТЭ по ЗАЭС назвали неполным из-за давления США и Киева

«Что касается визита на Запорожскую атомную станцию, скажем так, отчёт был немного сдержан. Мы понимаем, по каким причинам он может быть сдержан. Мы понимаем, что все международные организации, в том числе и МАГАТЭ, они находятся под огромным давлением с украинской стороны и со стороны западных союзников Украины – США и коллективной Европы. Честный отчёт о том, что Украине стоит перестать обстреливать ЗАЭС, им выдать сложно на данный момент», – сказала Наталья Никонорова.