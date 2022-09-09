МАГАТЭ сообщило о ЧП на Запорожской АЭС

«Сегодня я узнал от сотрудников МАГАТЭ на месте о серьезной ситуации, которая сложилась прошлой ночью на ЗАЭС. Энергетическая инфраструктура, питающая город Энергодар, где проживают операторы АЭС и их семьи, была разрушена в результате обстрела», — заявил Гросси.