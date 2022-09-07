Трамп обвинил ФБР в краже личных документов

«ФБР не только украло мои паспорта, вломившись в мой дом Мар-а-Лаго, но, как стало только что известно из судебных записей, неправомерным образом изъяло мои полные и высококонфиденциальные медицинские документы и историю со всеми прибамбасами», — заявил Трамп, добавляя: «По крайней мере они увидят, что я очень здоровый, абсолютно и совершенно физически развитый экземпляр».