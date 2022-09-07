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16 часов назад

Трамп обвинил ФБР в краже личных документов

Газета.Ru

Бывший президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что в ходе недавнего обыска сотрудники Федерального бюро расследований конфисковали его паспорта и конфиденциальные медицинские данные. Об этом сообщает газета «Известия».

Трамп обвинил ФБР в краже личных документов
Фото: Octavio Jones/ReutersOctavio Jones/Reuters

«ФБР не только украло мои паспорта, вломившись в мой дом Мар-а-Лаго, но, как стало только что известно из судебных записей, неправомерным образом изъяло мои полные и высококонфиденциальные медицинские документы и историю со всеми прибамбасами», — заявил Трамп, добавляя: «По крайней мере они увидят, что я очень здоровый, абсолютно и совершенно физически развитый экземпляр».

Кроме того, по его словам, агенты ФБР забрали его личные налоговые документы и информацию об отношениях с юристами. Трамп связывает обыск и конфискацию бумаг с попытками нынешней администрации США не допустить его к президентским выборам в стране в 2024 году.

Газета The Washington Post ранее писала, что при обыске у Трампа нашли документы о ядерных возможностях иностранного государства. Издание утверждает, что некоторые найденные материалы так подробно описывают совершенно секретные американские операции, что их не видели даже высокопоставленные чиновники нацбезопасности, а доступ к этим данным имели только президент и ограниченный круг представителей администрации.

В мире,Дональд Трамп,Администрация США,ФБР,
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