В Грузии предложили провести референдум об открытии "второго фронта" против РФ

«Они желают войны в Грузии, второго фронта, просто напрямую не обращаются к шантажу… Повторюсь, конечно же, было бы лучше, если бы они открыто вышли и прямо сказали людям, чего они требуют, спросили грузинский народ, хочет ли он включения в войну в лице второго фронта… Мы можем и плебисцит повести по этой теме, спросить у людей, грузинского общества», — сказал Кобахидзе.