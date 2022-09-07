В Грузии предложили провести референдум об открытии "второго фронта" против РФ

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил Украину и местную оппозицию в желании втянуть Тбилиси в военный конфликт, предложив провести по данному вопросу референдум. Об этом сообщает портал «Новости-Грузия».
«Они желают войны в Грузии, второго фронта, просто напрямую не обращаются к шантажу… Повторюсь, конечно же, было бы лучше, если бы они открыто вышли и прямо сказали людям, чего они требуют, спросили грузинский народ, хочет ли он включения в войну в лице второго фронта… Мы можем и плебисцит повести по этой теме, спросить у людей, грузинского общества», — сказал Кобахидзе.
Политик добавил, что «если большинство населения желает биться до последнего грузина, то мы можем это обсудить».
Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти страны не собираются участвовать в войне против России и открывать второй фронт.