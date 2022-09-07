В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
16 часов назад

В Грузии предложили провести референдум об открытии "второго фронта" против России

Газета.Ru

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил Украину и местную оппозицию в желании втянуть Тбилиси в военный конфликт, предложив провести по данному вопросу референдум. Об этом сообщает портал «Новости-Грузия».

В Грузии предложили провести референдум об открытии "второго фронта" против РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Они желают войны в Грузии, второго фронта, просто напрямую не обращаются к шантажу… Повторюсь, конечно же, было бы лучше, если бы они открыто вышли и прямо сказали людям, чего они требуют, спросили грузинский народ, хочет ли он включения в войну в лице второго фронта… Мы можем и плебисцит повести по этой теме, спросить у людей, грузинского общества», — сказал Кобахидзе.

Политик добавил, что «если большинство населения желает биться до последнего грузина, то мы можем это обсудить».

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти страны не собираются участвовать в войне против России и открывать второй фронт.

В мире,Ираклий Кобахидзе,Каха Каладзе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители