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16 часов назад

В Германии усомнились в компетентности министра экономики

Lenta.ruиещё 1

Немецкое издание Bild усомнилось в компетентности министра экономики Германии Роберта Хабека после неудачного ответа на вопрос об экономическом кризисе в стране из-за антироссийских санкций.

В Германии усомнились в компетентности министра экономики
Фото: Robert Habeck / Globallookpress.comRobert Habeck / Globallookpress.com

Глава экономического ведомства стал гостем телепрограммы на канале ARD. Его спросили, ожидает ли он увеличения числа банкротств в конце зимы, на что министр ответил, что подобная ситуация не предвидится, просто некоторые компании будут вынуждены временно остановить производство.

«То есть целые отрасли могут "просто на время прекратить производство", но это не означает, что они разорятся?(…) Неужели наш федеральный министр экономики не имеет ни малейшего представления об экономике?» — иронично отметило издание.

Резкое увеличение стоимости энергии уже давно стало причиной банкротств по всей стране, подчеркивает газета. Причиной неплатежеспособности предприятий стал рост расходов на закупку материалов и энергии, а также снижения уровня продаж. На фоне роста цен у клиентов увеличивается неуверенность.

Ранее глава германского Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что обещаниям канцлера Германии Олафа Шольца больше нельзя доверять, так как он их не выполняет. Политик подчеркнул, что глава кабмина не выполнил обещание инвестировать в немецкую армию средства в размере более двух процентов от ВВП страны.

В мире,Фридрих Мерц,Олаф Шольц,
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