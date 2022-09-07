В Германии усомнились в компетентности министра экономики

Немецкое издание Bild усомнилось в компетентности министра экономики Германии Роберта Хабека после неудачного ответа на вопрос об экономическом кризисе в стране из-за антироссийских санкций.

Фото: Robert Habeck / Globallookpress.com Robert Habeck / Globallookpress.com

Глава экономического ведомства стал гостем телепрограммы на канале ARD. Его спросили, ожидает ли он увеличения числа банкротств в конце зимы, на что министр ответил, что подобная ситуация не предвидится, просто некоторые компании будут вынуждены временно остановить производство.

«То есть целые отрасли могут "просто на время прекратить производство", но это не означает, что они разорятся?(…) Неужели наш федеральный министр экономики не имеет ни малейшего представления об экономике?» — иронично отметило издание.

Резкое увеличение стоимости энергии уже давно стало причиной банкротств по всей стране, подчеркивает газета. Причиной неплатежеспособности предприятий стал рост расходов на закупку материалов и энергии, а также снижения уровня продаж. На фоне роста цен у клиентов увеличивается неуверенность.