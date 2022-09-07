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1 час назад

МАГАТЭ: Иран накопил достаточно урана для создания ядерного оружия

Елена Прошина

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предупреждает, что темпы наращивания Ираном обогащенного урана достаточны, чтобы в ближайшем будущем у страны хватало ресурсов на создание ядерного вооружения. Об этом сообщает Reuters.

МАГАТЭ: Иран накопил достаточно урана для создания ядерного оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным МАГАТЭ, иранские запасы обогащенного урана c 30 мая выросли c 12,5 до 55,6 килограммов. При этом МАГАТЭ указывает на то, что иранская сторона до сих пор не предоставила агентству объяснений по поводу происхождения частиц урана на обнаруженных ранее незадекларированных ядерных объектах.

Это заявление прозвучало на фоне опасений Евросоюза по поводу возможного срыва восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Власти США, в свою очередь, считают, что переговоры о восстановлении СВПД не следует начинать из-за расследования МАГАТЭ в Иране.

Ранее свои опасения по поводу потенциального срыва СВПД озвучил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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