Раскрыты подробности разговора Шольца с Зеленским

По его словам, он также поблагодарил Шольца за подтверждение предоставления Украине макрофинансовой помощи от ЕС на сумму €5 млрд и подчеркнул необходимость полноценной программы помощи стране от Международного валютного фонда .

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на встрече с Шольцем 4 сентября сделал конкретные предложения со стороны Киева касательно возможных поставок немецких танков Leopard 2. Позднее газета Die Welt со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах сообщила, что глава германского кабмина в ходе дискуссии на эту тему не давал конкретных обещаний. По данным издания, у него "не было никакой готовности" менять нынешнюю позицию Берлина и одобрить отправку наступательного вооружения.