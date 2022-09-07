Раскрыты подробности разговора Шольца с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, они обсудили перспективы усиления оборонных возможностей Украины.
"Провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем по широкому кругу вопросов. <...> Обсудили планы по дальнейшему усилению оборонных возможностей Украины", - написал Зеленский в Twitter.
По его словам, он также поблагодарил Шольца за подтверждение предоставления Украине макрофинансовой помощи от ЕС на сумму €5 млрд и подчеркнул необходимость полноценной программы помощи стране от Международного валютного фонда.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на встрече с Шольцем 4 сентября сделал конкретные предложения со стороны Киева касательно возможных поставок немецких танков Leopard 2. Позднее газета Die Welt со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах сообщила, что глава германского кабмина в ходе дискуссии на эту тему не давал конкретных обещаний. По данным издания, у него "не было никакой готовности" менять нынешнюю позицию Берлина и одобрить отправку наступательного вооружения.
Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму €686 млн.