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16 часов назад

Зеленский обсудил с Шольцем "усиление оборонных возможностей Украины"

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, они обсудили перспективы усиления оборонных возможностей Украины.

Раскрыты подробности разговора Шольца с Зеленским
Фото: ReutersReuters

"Провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем по широкому кругу вопросов. <...> Обсудили планы по дальнейшему усилению оборонных возможностей Украины", - написал Зеленский в Twitter.

По его словам, он также поблагодарил Шольца за подтверждение предоставления Украине макрофинансовой помощи от ЕС на сумму €5 млрд и подчеркнул необходимость полноценной программы помощи стране от Международного валютного фонда.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на встрече с Шольцем 4 сентября сделал конкретные предложения со стороны Киева касательно возможных поставок немецких танков Leopard 2. Позднее газета Die Welt со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах сообщила, что глава германского кабмина в ходе дискуссии на эту тему не давал конкретных обещаний. По данным издания, у него "не было никакой готовности" менять нынешнюю позицию Берлина и одобрить отправку наступательного вооружения.

Украина получила от Запада ракеты Harpoon

Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму €686 млн.

В мире,Денис Шмыгаль,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Международный валютный фонд,ЕС,
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