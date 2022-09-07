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18 часов назад

Зеленского и народ Украины выдвинули на премию Сахарова

Газета.Ru

Крупнейшая фракция в Европарламенте Европейская народная партия (ЕНП) выдвинула президента Украины Владимира Зеленского и народ этой страны кандидатами на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Об этом сообщает BBC News.

Зеленского и народ Украины выдвинули на премию Сахарова
Фото: Офис Президента УкраиныОфис Президента Украины

«ЕНП номинирует украинский народ и президента Украины Владимира Зеленского на премию Европарламента «За свободу мысли» имени Сахарова. Они продолжают защищать европейские ценности каждый день на поле боя», — говорится в заявлении фракции.

Депутат Европарламента Раса Юкнявичене заявила, что «мужественный народ Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским достойны того, чтобы в этом году получить Сахаровскую премию». Она также выразила надежду, что кандидатуру ЕНП поддержат и все остальные политические группы Европарламента.

Учрежденная Европейским парламентом в 1988 году премия была названа в честь создателя водородной бомбы и правозащитника Андрея Сахарова. В 1970 году он стал одним из членов-основателей правозащитного Комитета прав человека в СССР, а в 1975 году стал лауреатом Нобелевской премии мира за «бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми». Лауреату выдают диплом и чек на €50 тыс.

В 2021 году Европарламент присудил премию Сахарова Алексею Навальному.

В мире,Андрей Сахаров,Владимир Зеленский,Алексей Навальный,Европарламент,
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