Зеленского и народ Украины выдвинули на премию Сахарова

«ЕНП номинирует украинский народ и президента Украины Владимира Зеленского на премию Европарламента «За свободу мысли» имени Сахарова. Они продолжают защищать европейские ценности каждый день на поле боя», — говорится в заявлении фракции.

Депутат Европарламента Раса Юкнявичене заявила, что «мужественный народ Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским достойны того, чтобы в этом году получить Сахаровскую премию». Она также выразила надежду, что кандидатуру ЕНП поддержат и все остальные политические группы Европарламента.

Учрежденная Европейским парламентом в 1988 году премия была названа в честь создателя водородной бомбы и правозащитника Андрея Сахарова. В 1970 году он стал одним из членов-основателей правозащитного Комитета прав человека в СССР, а в 1975 году стал лауреатом Нобелевской премии мира за «бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми». Лауреату выдают диплом и чек на €50 тыс.