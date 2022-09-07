ВОЗ заявила о снижении смертности от COVID-19 на 80%

"Статистика по заболеваемости COVID-19 в мире снижается, уровень еженедельной смертности с февраля упал на 80%, однако нет гарантий, что данная тенденция в будущем продолжится. Пандемия все еще не закончилась, она развивается", - заявил он. Политика государств по борьбе с распространением коронавируса "должна адаптироваться к изменениям" инфекции, добавил глава ВОЗ.