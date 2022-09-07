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18 часов назад

Главнокомандующий ВСУ назвал предполагаемые сроки окончания конфликта на Украине

Елена Прошина

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине продлится минимум до 2023 года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

Главнокомандующий ВСУ Залужный высказался о сроках конфликта на Украине
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

Залужный считает, что российская сторона обладает «определенными оперативными перспективами» на нескольких направлениях и может повторить полномасштабное наступление, в том числе на Киев. Он призвал украинцев готовиться к продолжению конфликта. Кроме того, по его мнению, Украине понадобится ещё больше военных поставок от западных партнеров. Также главнокомандующий напомнил о важности нанесения контрударов.

Кроме того, главнокомандующий не исключает, что российские силы могут использовать для своих целей территорию Белоруссии.

Описаны подробности наступления ВСУ в Харьковской области

Ранее военнослужащий ВСУ Владимир Регеша обвинил командование Украины во лжи и рассказал о том, как на самом деле обстоят дела на фронте.

В мире,Армия,Валерий Залужный,
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