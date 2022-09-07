Главнокомандующий ВСУ Залужный высказался о сроках конфликта на Украине

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине продлится минимум до 2023 года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

Фото: president.gov.ua president.gov.ua

Залужный считает, что российская сторона обладает «определенными оперативными перспективами» на нескольких направлениях и может повторить полномасштабное наступление, в том числе на Киев. Он призвал украинцев готовиться к продолжению конфликта. Кроме того, по его мнению, Украине понадобится ещё больше военных поставок от западных партнеров. Также главнокомандующий напомнил о важности нанесения контрударов.

Кроме того, главнокомандующий не исключает, что российские силы могут использовать для своих целей территорию Белоруссии.