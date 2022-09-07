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19 часов назад

В Латвии нашли обломки самолета на дне Балтийского моря

Lenta.ru

Латвийские спасатели нашли на дне Балтийского моря обломки, предположительно, самолета Cessna. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на заявление главы Морского поисково-спасательного координационного центра Петериса Субботу.

В Латвии нашли обломки самолета на дне Балтийского моря
Фото: Mark Winterbourne / Flickr / WikimediaMark Winterbourne / Flickr / Wikimedia

«В Балтийском море глубине 60 метров обнаружены обломки, возможно, частного пассажирского самолета, разбившегося вечером в воскресенье, 4 сентября... В течение дня ожидается информация о результатах визуального осмотра. Если подтвердится информация о том, что найдены обломки разбившегося в воскресенье самолета, ответственные органы примут решение о необходимости их извлечения и дальнейших действиях. Скорее всего, обломки будут подняты специализированными кранами и вывезены на берег», — заявил Суббота изданию.

Ранее 4 сентября поступило сообщение о том, что частный легкомоторный самолет Cessna, летевший из Испании в Кельн, разбился в Балтийском море у побережья Латвии. Позже стало известно, что на борту самолета находилось шесть человек.

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