Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не та страна, которую можно недооценивать. Об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде.

«Я говорю тем, кто недооценивает Россию: вы ошибаетесь. Россия — это не та страна, которую можно недооценивать. Россия сократила поставки природного газа, цены в Европе выросли. Все в задумчивости. Почему вы не подумали об этом раньше? Здесь, конечно, Россия будет использовать все имеющиеся в её распоряжении средства, когда все на неё нападут. Мы надеемся как можно скорее прийти к заключению мира и прекратить это дело. Пусть мир вновь обретет мир», — цитирует его РИА Новости.

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не поддерживает провокационный курс западных стран в украинском вопросе. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Сербии Александаром Вучичем в Белграде, передает ТАСС.

«Турция, как и раньше это делала, придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России. Вместе с тем я не поддерживаю провокационный курс Запада по Украине», — отметил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что вооружение, которое Запад поставляет Украине, представляет собой лишь металлолом. Его цитирует ТАСС.

«Они говорят, что отправляют вооружение на Украину. Какой бы металлолом у них ни был, они его отправляют на Украину», — уточнил Эрдоган.

Других подробностей, касающихся поставок оружия Киеву, турецкий глава государства не привел.

Страны Запада не сумеют добиться результатов, пока будут вести против России провокационную войну. Об этом заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Существует политика, которая основана на провокациях. И до тех пор пока вы ведете эту провокационную войну, вы не сможете добиться каких-либо результатов", - отметил турецкий лидер.

Европа предстоящей зимой столкнется с серьезными проблемами из-за сокращения поставок газа из России, но она "пожинает то, что посеяла". Об этом заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре в ответ на просьбу журналистов оценить ситуацию с кризисом в поставках газа в Европу.

"Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину [президенту России Владимиру] Путину и ее санкции [против России] неизбежно привели господина Путина к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами. У Турции же на данном этапе нет проблем с поставками газа", - подчеркнул турецкий президент.

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за введенных против России санкций.

Цена газа в Европе подскочила в понедельник на 30%, превысив $2 850 за 1 тыс. куб. м вследствие прекращения поставок по газопроводу "Северный поток". "Газпром" проинформировал об обнаружении утечки масла в последнем действовавшем газоперекачивающем агрегате "Северного потока", для устранения которой полностью остановлена прокачка по трубопроводу.

Турция является важным партнером России, сотрудничество стран имеет большой потенциал, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник в интервью "Известиям" на полях ВЭФ.

"Турция - это дружественная для нас страна, это очень наш важный партнер, причем как в делах политических с точки зрения международной политики, так и в плане торгово-экономического сотрудничества. Мы знаем, что Турция не присоединилась к незаконным антироссийским санкциям, Турция фактически проводит суверенную, самостоятельную внешнюю политику", - сказал Песков.

По его словам, это позволяет странам продолжать взаимодействие, "исходя из принципов взаимного уважения интересов друг друга и взаимной выгоды". "Потенциал огромный, он далеко не полностью еще раскрыт", - указал Песков.