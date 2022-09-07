В Запорожье не исключили полную остановку ЗАЭС

«С высокой долей вероятности мы вынуждены будем остановить атомную станцию, потому что работа ее будет невозможна в таких условиях, и, скорее всего, перейдем на работу дизель-генераторов, потому что работать атомная станция в таком режиме с высокой долей вероятности не сможет. Мы пока этот вопрос до конца не решили, скорее всего, придется принимать такое решение», – сообщил глава Запорожья.