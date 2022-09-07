В Запорожье не исключили полную остановку ЗАЭС

Глава Запорожья Евгений Балицкий заявил, что работа Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может быть полностью остановлена. Причиной возможной остановки Балицкий назвал обстрелы со стороны ВСУ. Об этом сообщает «Лента.ру».
«С высокой долей вероятности мы вынуждены будем остановить атомную станцию, потому что работа ее будет невозможна в таких условиях, и, скорее всего, перейдем на работу дизель-генераторов, потому что работать атомная станция в таком режиме с высокой долей вероятности не сможет. Мы пока этот вопрос до конца не решили, скорее всего, придется принимать такое решение», – сообщил глава Запорожья.
Ранее последний действующий реактор ЗАЭС был отключен из-за возникшего пожара, который разгорелся из-за непрекращающихся бомбардировок.