Вучич: российский газ спас Сербию от катастрофы

Своевременные закупки российского газа спасли Сербию от катастрофы и отключений электричества. Об этом президент Сербии Александар Вучич заявил в среду в Белграде на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Осень не будет нелегкой, а зима еще тяжелее. Многие смеялись надо мной, когда я говорил об этом в мае-июне, а сейчас видно, что это было спасением - то, что мы закупали газ в мае и июне, иначе сейчас бы у нас была полная катастрофа. Если бы не построили газопровод, мы сейчас без "Турецкого потока" или "Балканского потока" не имели бы газа, не имели бы ничего, у нас было бы по 8-12 часов отключения электроэнергии, чего сейчас и далее нет, поскольку значительная часть наших энергомощностей снабжается газом", - заявил Вучич.
Президент Сербии также сообщил, что попросил президента Эрдогана помочь Сербии с поставками электроэнергии из Азербайджана через территорию Турции на 2 ГВ·ч, что составляет около 10% необходимого стране.
Комментируя ситуацию в Европе, Вучич заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая зима будет полярной.
Ранее генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович заявил, что Сербия не ожидает проблем с газом, поскольку обеспечила за счет поставок из России все необходимые объемы газа до конца предстоящего отопительного сезона. 29 мая Вучич сообщил, что в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным договорился по основным вопросам газового контракта. По его словам, договор будет подписан на три года, цена на газ будет рассчитана по нефтяной формуле, что означает от $310 до 408 за 1 тыс. куб. м. Вучич отметил, что эта цена является лучшей в Европе, однако остался открытым вопрос о покупке еще около 800 млн куб. м газа.