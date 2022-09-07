Вучич: российский газ спас Сербию от катастрофы

"Осень не будет нелегкой, а зима еще тяжелее. Многие смеялись надо мной, когда я говорил об этом в мае-июне, а сейчас видно, что это было спасением - то, что мы закупали газ в мае и июне, иначе сейчас бы у нас была полная катастрофа. Если бы не построили газопровод, мы сейчас без "Турецкого потока" или "Балканского потока" не имели бы газа, не имели бы ничего, у нас было бы по 8-12 часов отключения электроэнергии, чего сейчас и далее нет, поскольку значительная часть наших энергомощностей снабжается газом", - заявил Вучич.