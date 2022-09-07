«Почему не подумали раньше?»: Эрдоган обвинил ЕС в энергетическом кризисе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что к энергетическому кризису в Европе привели недооценка России и действия европейских политиков. Такое заявление он сделал на пресс-конференции после переговоров с сербским лидеров Александром Вучичем, пишет НТВ.

Сегодня президенты Турции и Сербии Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Вучич провели переговоры в Белграде. На пресс-конференции по их итогам они затронули вопрос энергетического кризиса в Европе.

По мнению турецкого лидера, европейские страны недооценили Россию, что и привело к нынешней ситуации.

«Россия сократила поставки природного газа, цены в Европе выросли. Все в задумчивости. Почему вы не подумали об этом раньше? Здесь, конечно, Россия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, когда все на нее нападут», - заметил он.

Реджеп Тайип Эрдоган также подчеркнул, что Россия точно не входит в число стран, «которые можно не воспринимать всерьез», пишет ТАСС.

«Я не предвижу скорого завершения [конфликта на Украине] Но тем, кто всерьез недооценивает Россию, могу сказать, что они ошибаются», - констатировал он.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее выступила за введение потолка цен на российский газ. Она подчеркнула, что в план по преодолению последствий энергетического кризиса, который будет представлен через несколько дней, будет входить и ограничение стоимости поставок газа по трубопроводу.