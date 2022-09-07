Устроившая скандал в российском отеле дипломат покинула МИД Норвегии

Бывшая сотрудница норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен, высказывавшаяся о ненависти к русским, больше не работает в МИД Норвегии. Об этом сообщила в среду газете Dagbladet представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства королевства Тува Ронес Богснес.

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"Этот норвежский дипломат в апреле 2022 года подала заявление об уходе на пенсию с 1 сентября. В этот день она, как и планировалось, пополнила ряды пенсионеров", - сказала представитель пресс-службы.

В июле в интернете появилось видео, в котором Эллингсен, находясь в одном из российских отелей, выкрикивает фразы о ненависти к русским и нецензурно выражается в адрес работников гостиницы.

Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в МИД России этот эпизод считают "возмутительным актом ненависти, национализма и ксенофобии". Позднее российская виза Эллингсен была аннулирована.