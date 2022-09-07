Биг-Бен облили белой краской в знак протеста

Активисты движения Animal Rebellion, выступающие за спасение животных и климата, в знак протеста облили белой краской один из главных символов Великобритании — башню Биг-Бен в Лондоне. Таким образом они хотели привлечь внимание к проблеме вреда, который планете причиняет молочная промышленность. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Neil Hall / Reuters Neil Hall / Reuters

Девять участников движения утром, 7 сентября, перекрыли движение на одной из улиц и распылили по части башни белую краску. Она символизировала молоко. Таким образом протестующие решили привлечь внимание нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс к проблеме животной продукции и поспособствовать потреблению растительной пищи.

«Новый премьер-министр Лиз Трасс должна немедленно восстановить прерванные отношения с фермерскими и рыболовецкими сообществами и поддержать устойчивую растительную систему питания, справившись с кризисом цен на энергоносители, растущими затратами и отсутствием безопасности, с которыми сталкиваются британские фермы», — заявили протестующие.