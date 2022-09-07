В Польше оценили возможность войны с Россией

Власти Польши высоко оценивают риск войны с Россией в ближайшие 3-10 лет. В связи с этим страна намерена увеличить финансирование армии. Об этом заявил польский замминистра обороны Марцин Оцепа, пишет «Лента.ру» со ссылкой на РАР.

«Все зависит от того, как закончится конфликт на Украине, но мы оцениваем, что именно столько лет России понадобится для этого», — заявил замминистра.

По его словам, риск войны с РФ в ближайшие 3-10 лет оценивается властями как высокий. Это время необходимо использовать для усиления вооруженных сил страны. В связи с этим властям нужно решить вопрос с финансированием и перевооружением армии как можно быстрее.