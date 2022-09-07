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32 минуты назад

В Польше оценили возможность войны с Россией

Елена Прошина

Власти Польши высоко оценивают риск войны с Россией в ближайшие 3-10 лет. В связи с этим страна намерена увеличить финансирование армии. Об этом заявил польский замминистра обороны Марцин Оцепа, пишет «Лента.ру» со ссылкой на РАР.

В Польше оценили возможность войны с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Все зависит от того, как закончится конфликт на Украине, но мы оцениваем, что именно столько лет России понадобится для этого», — заявил замминистра.

По его словам, риск войны с РФ в ближайшие 3-10 лет оценивается властями как высокий. Это время необходимо использовать для усиления вооруженных сил страны. В связи с этим властям нужно решить вопрос с финансированием и перевооружением армии как можно быстрее.

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Ранее политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков заявил, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс после Украины следующих в «топку» бросит Польшу, затем Чехию.

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