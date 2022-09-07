Вучич: «Следующая зима в Европе будет полярной»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что эта зима в Европе будет холодной, а следующая - уже «полярной». Об этом сообщает Srbija Danas.
7 сентября Вучич и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Белграде.
На пресс-конференции по итогам встречи Вучич прокомментировал энергетический и геополитический кризисы.
«Эта зима будет очень холодной для всех нас, а следующая, я думаю, будет полярной, потому что мне кажется, что решения никто не хочет. Мне кажется, что люди ждут поражения другой стороны, а не ищут компромисса», - заявил сербский президент.
Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Россию не стоит недооценивать. По его словам, было очевидно, что Россия использует все доступные ей средства, если столкнется с давлением.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что предстоящая зима будет сложной, но Берлин к ней хорошо подготовился, запустив угольные электростанции и закачав газ в хранилища.
«Мы сможем выдержать эту зиму», - подчеркивал он.