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40 минут назад

Вучич: «Следующая зима в Европе будет полярной»

Мария Иванова

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что эта зима в Европе будет холодной, а следующая - уже «полярной». Об этом сообщает Srbija Danas.

Вучич: «Следующая зима в Европе будет полярной»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

7 сентября Вучич и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Белграде.

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На пресс-конференции по итогам встречи Вучич прокомментировал энергетический и геополитический кризисы.

«Эта зима будет очень холодной для всех нас, а следующая, я думаю, будет полярной, потому что мне кажется, что решения никто не хочет. Мне кажется, что люди ждут поражения другой стороны, а не ищут компромисса», - заявил сербский президент.

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Россию не стоит недооценивать. По его словам, было очевидно, что Россия использует все доступные ей средства, если столкнется с давлением.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что предстоящая зима будет сложной, но Берлин к ней хорошо подготовился, запустив угольные электростанции и закачав газ в хранилища.

«Мы сможем выдержать эту зиму», - подчеркивал он.

В мире,Олаф Шольц,Александр Вучич,Реджеп Эрдоган,
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