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45 минут назад

Генсек НАТО: боевые действия на Украине входят в критическую фазу

Никита Бородкин

Боевые действия на Украине входят в критическую фазу, а грядущая зима усложнит ситуацию в стране. Как сообщает «Газета.Ru», об этом в колонке для The Financial Times заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, тяжело придется и украинским вооруженным силам, и тем, кто их поддерживает. Столтенберг считает, что грядущие холода станут серьезным испытанием для «единства и солидарности» западных стран, поскольку в скором времени жители и представители бизнеса ощутят повышение стоимости жизни и цен на электроэнергию.

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Напомним, что ранее СМИ сообщали, что НАТО призвало государства, которые состоят в блоке, предоставить зимнее снаряжение для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сделано это было якобы по срочному запросу главы Минобороны Украины Алексея Резникова.

В альянсе подтвердили, что собирают «зимний пакет» помощи для Украины, в которую входит теплая форма, зимняя обувь и утепленные палатки для лагерей.

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