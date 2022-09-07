Генсек НАТО: боевые действия на Украине входят в критическую фазу

Боевые действия на Украине входят в критическую фазу, а грядущая зима усложнит ситуацию в стране. Как сообщает «Газета.Ru», об этом в колонке для The Financial Times заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, тяжело придется и украинским вооруженным силам, и тем, кто их поддерживает. Столтенберг считает, что грядущие холода станут серьезным испытанием для «единства и солидарности» западных стран, поскольку в скором времени жители и представители бизнеса ощутят повышение стоимости жизни и цен на электроэнергию.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что НАТО призвало государства, которые состоят в блоке, предоставить зимнее снаряжение для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сделано это было якобы по срочному запросу главы Минобороны Украины Алексея Резникова.