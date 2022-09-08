В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
1 час назад

На Запорожской АЭС перестал работать пятый энергоблок

Lenta.ruиещё 2

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была приостановлена работа пятого энергоблока. Тем временем шестой энергоблок работает не на всю мощность, рассказал глава администрации Энергодара Александр Волга. Его слова в четверг, 8 сентября, передает РИА Новости.

На Запорожской АЭС перестал работать пятый энергоблок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что сейчас сгенерированные мощности не «выбрасываются» в общую энергосистему. Причиной стало повреждение линий электропередач (ЛЭП) после обстрелов со стороны военных Украины.

Волга отметил, что станция возобновит рабочие процессы «после, естественно, ремонта линий электропередачи». Новая комиссия в четверг, 8 сентября, также примет «конкретные решения» касательно дальнейшей деятельности ЗАЭС.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник, 6 сентября, подготовило отчет по итогам миссии на ЗАЭС. В нем говорится, что важно в срочном порядке прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Агентство заявило и о необходимости создать безопасную зону, где должно быть запрещено вести боевые действия.

5 сентября делегация МАГАТЭ закончила миссию на Запорожской АЭС. Инспекция носила исключительно технический характер. По приезде в регион 1 сентября члены делегации осмотрели аварийные системы, блоки и дизельные генераторы станции.

В мире,МАГАТЭ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители