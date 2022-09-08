На Запорожской АЭС перестал работать пятый энергоблок

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была приостановлена работа пятого энергоблока. Тем временем шестой энергоблок работает не на всю мощность, рассказал глава администрации Энергодара Александр Волга. Его слова в четверг, 8 сентября, передает РИА Новости.

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Уточняется, что сейчас сгенерированные мощности не «выбрасываются» в общую энергосистему. Причиной стало повреждение линий электропередач (ЛЭП) после обстрелов со стороны военных Украины.

Волга отметил, что станция возобновит рабочие процессы «после, естественно, ремонта линий электропередачи». Новая комиссия в четверг, 8 сентября, также примет «конкретные решения» касательно дальнейшей деятельности ЗАЭС.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник, 6 сентября, подготовило отчет по итогам миссии на ЗАЭС. В нем говорится, что важно в срочном порядке прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Агентство заявило и о необходимости создать безопасную зону, где должно быть запрещено вести боевые действия.