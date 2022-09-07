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53 минуты назад

Президент Турции Эрдоган заявил, что не поддерживает провокации Запада по Украине

Газета.Ru

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не поддерживает провокационный курс западных стран в украинском вопросе. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Сербии Александаром Вучичем в Белграде, передает ТАСС.

Эрдоган осудил провокационную политику Запада на Украине
Фото: ReutersReuters

«Турция, как и раньше это делала, придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России. Вместе с тем я не поддерживаю провокационный курс Запада по Украине», — отметил он.

Ранее Эрдоган заявил, что Европа, которая столкнется с проблемами зимой из-за энергетического кризиса, «пожинает то, что посеяла». Эрдоган считает, что президент России Владимир Путин использует все имеющиеся средства для противодействия агрессии западных стран. По мнению главы Турции, европейские государства столкнутся с тяжелой зимой.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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