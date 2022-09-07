Эдроган осудил политику Запада по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддерживает политику Запада по Украине, так как она основана на провокациях. Об этом пишет РИА Новости.

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«Я могу сказать очень четко, что не считаю отношение Запада (к украинской проблеме) правильным. Потому что есть Запад, который проводит политику, основанную на провокациях», - подчеркнул турецкий лидер на совместной со своим сербским коллегой пресс-конференции в Белграде.

Эрдоган отметил, что этот конфликт вряд ли скоро закончится, но Турция и в дальнейшем намерена придерживаться сбалансированной политики по Украине.

С 24 февраля Россия проводит на Украине специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин обозначил ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции. Однако Турция отказалась к ним присоединиться, выступив посредником между Россией и Украиной.

22 июля в Стамбуле Россия, Турция, Украина и ООН подписали соглашения, которые предусматривают вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, контролируемых Киевом. Анкара неоднократно заявляла о намерении организовать встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.