Эдроган осудил политику Запада по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддерживает политику Запада по Украине, так как она основана на провокациях. Об этом пишет РИА Новости.
«Я могу сказать очень четко, что не считаю отношение Запада (к украинской проблеме) правильным. Потому что есть Запад, который проводит политику, основанную на провокациях», - подчеркнул турецкий лидер на совместной со своим сербским коллегой пресс-конференции в Белграде.
Эрдоган отметил, что этот конфликт вряд ли скоро закончится, но Турция и в дальнейшем намерена придерживаться сбалансированной политики по Украине.
С 24 февраля Россия проводит на Украине специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин обозначил ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции. Однако Турция отказалась к ним присоединиться, выступив посредником между Россией и Украиной.
22 июля в Стамбуле Россия, Турция, Украина и ООН подписали соглашения, которые предусматривают вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, контролируемых Киевом. Анкара неоднократно заявляла о намерении организовать встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
При этом глава Минобороны Турции Хулуси Акар рассказал, что Анкара продолжит поддерживать Украину. А украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что Киев и Анкара договорились о производстве боевых беспилотников Bayraktar на украинской территории. Двустороннее соглашение уже утверждено правительством страны.