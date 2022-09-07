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45 минут назад

Вучич усомнился в возможности достижения компромисса на Украине

Газета.Ruиещё 6

Президент Сербии Александар Вучич не верит в возможность достижения компромисса в конфликте на Украине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белграде, передает ТАСС.

Вучич усомнился в возможности достижения компромисса на Украине
Фото: Johanna Geron/ReutersJohanna Geron/Reuters

«Будет лучше всего, если прекратится война, и все люди — и одна, и другая сторона — стремятся к компромиссным решениям. Но чтобы не выглядеть глупо, я вам сразу скажу, что не думаю, что это может случиться», — признал Вучич.

В ходе пресс-конференции он также заявил, что сербские вооруженные силы намерены закупить у Турции беспилотные летательные аппараты Bayraktar на несколько сотен миллионов евро.

Ранее Вучич говорил, почему Белград не ввел санкции против Москвы. По его словам, он не сможет объяснить сербам такое решение.

Он отметил, что Сербия не собирается отказываться от своей позиции по отношению к антироссийским санкциям.

В мире,Александар Вучич,Реджеп Эрдоган,
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