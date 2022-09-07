В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
31 минуту назад

Албания разорвала дипотношения с Ираном

Елена Прошина

Албания объявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном, обвинив государство в попытке кибератаки против албанского сервиса государственных услуг. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Albania Daily News.

Албания разорвала дипотношения с Ираном
Фото: ReutersReuters

По словам премьер-министра страны Эди Раму, Тирана обвинила Иран в попытке провести кибератаку на албанский портал госуслуг, целью которой якобы было парализовать системы и украсть государственные данные. Теперь иранским дипломатам предписано покинуть Албанию в течение 24 часов.

«Об этом решении было уведомлено в официальной ноте посольству Исламской республики Иран, всему дипломатическому и техническо-административному персоналу, в том числе сотрудникам безопасности, которым было предписано покинуть территорию Республики Албания в течение 24 часов», - заявил Раму.

Как уточняется, попытка кибератаки была предпринята 15 июля. Якобы Иран финансировал для этих целей четыре разные группировки. В итоге атака не удалась, а ущерб может расцениваться как небольшой. При этом специализированные агентства доказали, что кибератаку осуществил именно Иран.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители