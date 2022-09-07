Албания разорвала дипотношения с Ираном

Албания объявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном, обвинив государство в попытке кибератаки против албанского сервиса государственных услуг. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Albania Daily News.

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По словам премьер-министра страны Эди Раму, Тирана обвинила Иран в попытке провести кибератаку на албанский портал госуслуг, целью которой якобы было парализовать системы и украсть государственные данные. Теперь иранским дипломатам предписано покинуть Албанию в течение 24 часов.

«Об этом решении было уведомлено в официальной ноте посольству Исламской республики Иран, всему дипломатическому и техническо-административному персоналу, в том числе сотрудникам безопасности, которым было предписано покинуть территорию Республики Албания в течение 24 часов», - заявил Раму.