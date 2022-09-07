Россия ответила Брюсселю новыми санкциями

МИД России объявил о внесении в санкционный список представителей высшего военного руководства Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств европейских стран, а также представителей компаний, задействованных в поставках оружия на Украину в качестве ответных мер на санкции, введенные Брюсселем. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

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«В ответ на очередные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц принято решение о расширении списка представителей институтов ЕС и его стран-членов, которым в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашей страны», - говорится в заявлении министерства.

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В МИД отметили, что страны Евросоюза ведут поставку вооружений киевскому режиму, которые «используются для обстрелов гражданской инфраструктуры и критических объектов», ставя под угрозу весь континент.

В связи с этим, а также в ответ на политику односторонних ограничений, которая «сопровождается беспрецедентной антироссийской риторикой», было принято решение распространить санкции «на высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран-членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на Украину», пояснили в МИД России.

«Хотим напомнить инициаторам антироссийских мер, что любые недружественные акции в адрес России будут и впредь встречать жесткий ответ с нашей стороны», - подчеркивается в заявлении.

После начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. Вашингтон также направил Украине оборонную помощь, передав, в том числе, артиллерийские системы, снаряды и бронетранспортеры. О поставках оружия на Украину объявили Германия, Франция, Польша и Чехия.