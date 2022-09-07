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1 час назад

Албания разрывает дипломатические отношения с Ираном

ТАССиещё 4

Албания приняла решение разорвать дипломатические отношения с Ираном. Об этом сообщил в среду премьер-министр страны Эди Рама.

Албания разрывает дипломатические отношения с Ираном
Фото: ReutersReuters

"Совет министров принял решение в пользу разрыва дипломатических отношений с Исламской Республикой Иран, [оно] вступает в силу немедленно", - говорится в заявлении премьера, опубликованном на сайте правительства.

Посольству Ирана было направлено официальное уведомление о том, что все дипломаты и сотрудники диппредставительства должны покинуть территорию страны в течение 24 часов, отмечается в тексте.

В качестве причины такого решения власти Албании назвали кибератаку на правительственные компьютерные системы, вину за которую Тирана возложила на Тегеран.

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