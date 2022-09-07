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2 часа назад

Елена Зеленская ответила на призыв основателя Pink Floyd

Мария Иванова

Первая леди Украины Елена Зеленская ответила на открытое письмо основателя Pink Floyd Роджера Уотерса, посоветовав ему «просить мира» у президента России. Об этом она написала в твиттере.

В своем письме Уотерс заявил, что его сердце «кровью обливается за все украинские и российские семьи». Он обратил внимание на интервью Зеленской, в котором та заявила, что «если поддержка Украины будет сильной, кризис будет короче».

«Если под "поддержкой Украины" вы имеете в виду продолжение поставок оружия армии киевского правительства, то, боюсь, вы можете трагически ошибаться», - написал музыкант.

По его словам, «подливание масла огонь в виде оружия никогда раньше не помогало».

Основатель Pink Floyd обратился к жене Зеленского

В своем ответе Зеленская заявила, что украинцы «защищают свою землю и будущее своих детей».

«Если мы сдадимся - завтра нас не будет. Роджер Уотерс, лучше просите мира у президента РФ. А не у Украины», - написала она.

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