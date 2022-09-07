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Фото: Reuters Reuters

«Молодцы, тупые политики»: британцы о росте доходов России

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За последние шесть месяцев доход России от экспорта энергоносителей составил 158 миллиардов евро - намного больше, чем в предыдущие годы, причем половина из этих денег пришла из Европы, пишет Daily Mail. Читатели газеты заявили, что эффект от санкций получился противоположным.

«Похоже, санкции только толкают цены вверх… Молодцы, тупые политики…» - написала в комментариях к статье пользовательница Norma Bennett. Clive добавил, что Россия «выигрывает это противостояние с Европой», а комментатор Glory4Ukraine объяснил такие результаты тем, что «75 процентов» стран мира не поддержали санкции. «Санкции не сработали. Пора это признать. Европа потеряла дешевую энергию», - заявил Peacekeeperxxx.

Как ЕС планирует ограничить цены на российский газ

Брюссель разрабатывает радикальные меры по снижению цен на энергоносители; они обсуждаются перед экстренной встречей министров энергетики ЕС 9 сентября. Согласно документам, полученным Politico, предложения включают ограничение цен на российский газ, новые ориентиры для установления цен в масштабах всего ЕС и контрольное распределение газа нуждающимся странам в чрезвычайных ситуациях.

Предлагаемый потолок цен на газ - «плавающие» 50 евро за мегаватт-час, это менее одной пятой от текущей спотовой цены. Politico отмечает, что такой шаг стал бы авантюрой - ЕС в таком случае должен быть готов немедленно отказаться от российского газа, так как Москва может ответить полным прекращением поставок.

«Без переговоров Украине грозит крах»

Пока Киев, «действуя по указке стран Запада", избегает переговоров с Россией, украинский народ будет страдать, а украинская экономика - рушиться, пишет турецкая DikGAZETE. Автор издания Эрхан Алтипармак заявил, что украинские политики с прозападным мышлением шаг за шагом добивались хаоса в стране.

Он подчеркнул, что со времен Советского Союза именно восток Украины был промышленным центром страны. Кроме того, раньше украинская экономика была сильной, так как использовала логистическую сеть России и динамику российской экономики. Сейчас же Киев находится в полной зависимости, так как занял миллиарды долларов у Международного валютного фонда и Всемирного банка .

Джонсон приготовил преемнице «катастрофу»

Ушедший в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон оставил своей преемнице Лиз Трасс экономическую катастрофу: предприятия и домашние хозяйства по всей стране предупреждают, что они не переживут зиму и энергетический кризис без помощи правительства. Как отмечает CNN, годовая инфляция в стране уже превысила десять процентов, а кризис стоимости жизни вынудил сотни тысяч рабочих, обслуживающих порты, поезда и почтовые отделения, объявить забастовку.

В то же время британский фунт достиг самого низкого уровня по отношению к доллару США более чем за два года. По оценкам Citigroup, инфляция в Британии может достичь пика в 18 процентов в начале 2023 года, в то время как Goldman Sachs предупреждает об инфляции в 22 процента, если природный газ останется дорогим. Счета за электроэнергию для домашних хозяйств вырастут на 80 процентов - в среднем до 3549 фунтов стерлингов (более 250 тысяч рублей) в год с октября. Аналитики говорят, что это не предел и счета могут достигнуть пяти тысяч фунтов стерлингов (около 353 тысяч рублей). Трасс, уже пообещала дать толчок экономике, снизив налоги. Однако многие экономисты опасаются, что такой подход может раздуть инфляцию и нанести ущерб «хрупким государственным финансам».

Россия останется без посла США на несколько месяцев

Джон Салливан, бывший посол США в Москве, ушел со своего поста на этой неделе, после почти трех лет работы в один из самых трудных периодов в современных американо-российских отношениях. Как сообщает Foreign Policy, когда Штаты назначат нового посла и кто именно его заменит, неизвестно, процесс может занять несколько месяцев.