Жена уволенного Лиз Трасс министра назвала ее "слабоумной"

Жена бывшего министра по делам ветеранов Джонни Мерсера Фелисити назвала в Twitter нового премьера Британии Лиз Трасс «слабоумной» после увольнения ее мужа. Об этом сообщает The Guardian.
Супруга пересказала последний разговор Мерсера с Трасс.
«Он [Мерсер] спросил ее: «Зачем ты это делаешь, кто лучше меня справится с этой ролью? Кто из твоих товарищей получит эту работу, ведь ты обещала меритократию?». Премьер-министр: «Я не могу ответь на это, Джонни». Эта система ужасно воняет и ужасно обращается с людьми. Лучший человек, которого я знаю, был уволен слабоумной Лиз Трасс», — написала Фелисити.
Отмечается, что сам Мерсер тоже рассердился из-за решения Трасс и прямо заявил, что разочарован. При этом он признал, что премьер-министр «имеет право вознаградить своих сторонников». Мерсер допустил, что не будет оставаться и в парламенте рядовым депутатом.
Ранее королева Великобритании Елизавета II утвердила новый кабинет министров Трасс