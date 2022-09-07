В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
18 минут назад

Жена уволенного Лиз Трасс министра назвала ее "слабоумной"

Газета.Ru

Жена бывшего министра по делам ветеранов Джонни Мерсера Фелисити назвала в Twitter нового премьера Британии Лиз Трасс «слабоумной» после увольнения ее мужа. Об этом сообщает The Guardian.

Жена уволенного Лиз Трасс министра назвала ее слабоумной
Фото: ReutersReuters

Супруга пересказала последний разговор Мерсера с Трасс.

«Он [Мерсер] спросил ее: «Зачем ты это делаешь, кто лучше меня справится с этой ролью? Кто из твоих товарищей получит эту работу, ведь ты обещала меритократию?». Премьер-министр: «Я не могу ответь на это, Джонни». Эта система ужасно воняет и ужасно обращается с людьми. Лучший человек, которого я знаю, был уволен слабоумной Лиз Трасс», — написала Фелисити.

Отмечается, что сам Мерсер тоже рассердился из-за решения Трасс и прямо заявил, что разочарован. При этом он признал, что премьер-министр «имеет право вознаградить своих сторонников». Мерсер допустил, что не будет оставаться и в парламенте рядовым депутатом.

Ранее королева Великобритании Елизавета II утвердила новый кабинет министров Трасс

В мире,Елизавета II,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители