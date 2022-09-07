Жена уволенного Лиз Трасс министра назвала ее "слабоумной"

«Он [Мерсер] спросил ее: «Зачем ты это делаешь, кто лучше меня справится с этой ролью? Кто из твоих товарищей получит эту работу, ведь ты обещала меритократию?». Премьер-министр: «Я не могу ответь на это, Джонни». Эта система ужасно воняет и ужасно обращается с людьми. Лучший человек, которого я знаю, был уволен слабоумной Лиз Трасс», — написала Фелисити.