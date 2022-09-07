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1 час назад

Киев потребовал от Венгрии исправить учебник по географии

Деловая газета "Взгляд"

Представитель украинского МИД Олег Николенко потребовал от Венгрии исправить учебник по географии для восьмого класса.

Киев потребовал от Венгрии исправить учебник по географии
Фото: ReutersReuters

«Вчера украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, во время которой подчеркнули неприемлемость представления недостоверных и искаженных фактов об Украине. Требуем скорейшего исправления ложной информации в учебнике», – написал Николенко в соцсетях, сообщает РИА «Новости».

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что в Венгрии выпустили учебник, где, в частности, Карпаты названы «единственными высокими горами» на Украине, «у подножия которых выстроились исторические венгерские города». В украинских СМИ сочли это попыткой «лишить Украину суверенитета над крымскими горами». Кроме того, в учебнике есть рисунок, на котором украинский флаг разрывают русский медведь и мужчины в символике США и Евросоюза. Под ним надпись: «Кому должна принадлежать Украина?».

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Ранее посольство Украины в Испании потребовало от местных властей отозвать тираж учебников для школьников, в которых Крым изображен частью России.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

В мире,Олег Николенко,Владимир Путин,ООН,ЕС,
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