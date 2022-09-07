Киев потребовал от Венгрии исправить учебник по географии

Представитель украинского МИД Олег Николенко потребовал от Венгрии исправить учебник по географии для восьмого класса.

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«Вчера украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, во время которой подчеркнули неприемлемость представления недостоверных и искаженных фактов об Украине. Требуем скорейшего исправления ложной информации в учебнике», – написал Николенко в соцсетях, сообщает РИА «Новости».

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что в Венгрии выпустили учебник, где, в частности, Карпаты названы «единственными высокими горами» на Украине, «у подножия которых выстроились исторические венгерские города». В украинских СМИ сочли это попыткой «лишить Украину суверенитета над крымскими горами». Кроме того, в учебнике есть рисунок, на котором украинский флаг разрывают русский медведь и мужчины в символике США и Евросоюза. Под ним надпись: «Кому должна принадлежать Украина?».

Ранее посольство Украины в Испании потребовало от местных властей отозвать тираж учебников для школьников, в которых Крым изображен частью России.