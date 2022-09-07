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20 минут назад

Шольц рассказал о поставках современного оружия Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия поставляет Украине самое современное оружие, которое сейчас нужно Киеву.

«Мы делаем это [оказываем поддержку Украине] уже давно, и делаем очень эффективно», – утверждал глава правительства ФРГ, выступая в среду на пленарном заседании в Бундестаге, передает РИА «Новости».

По словам политика, Берлин предоставил Киеву в том числе артиллерийские средства, которое сейчас необходимо Украине.

Шольц отказался верить в разрушительность украинского конфликта для Германии

Также канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что власти ФРГ уже в декабре 2021 года изучили вопрос возможного сокращения поставок российского газа и меры реагирования.

«Мы должны стать независимыми от поставок газа из России, и мы сделаем это с большой скоростью», – добавил Шольц.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия «никогда не получала дешевый газ» из России, он оплачивался в том числе за счет ослабления национальной безопасности страны.

Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.

В Германии для поддержки газовых импортеров с октября 2022 года до 2024 года начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час.

В мире,Видео,Анналена Бербок,Олаф Шольц,Газпром,Бундестаг,
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