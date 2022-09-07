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4 часа назад

Пашинян заявил, что не боится вторичных санкций из-за России

ТАСС

Ереван не опасается вторичных санкций западных стран из-за сотрудничества с Москвой, нужно не бояться, а работать над созданием новых возможностей. Об этом заявил в среду на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян: Армения не боится вторичных санкций из-за России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Бояться - не очень полезная позиция. Нужно работать, чтобы управлять теми угрозами, которые появляются, и попробовать не только заметить те возможности, которые открываются, но и поработать над тем, чтобы открылись новые возможности. И мы сегодня это реально видим", - сказал он, отвечая на вопрос о том, не опасаются ли в Ереване вторичных санкций из-за интенсификации связей с Москвой.

Пашинян добавил, что для Армении особенно важно сотрудничество с Россией в сфере продовольственной и энергетической безопасности. "Благодаря решениям, принятым президентом Российской Федерации, правительством России, нам удалось этими угрозами управлять вместе. Для Армении одной было бы очень трудно справляться", - пояснил он и особо отметил, что был впечатлен оперативностью реакций Москвы на просьба Еревана.

В мире,Никол Пашинян,
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