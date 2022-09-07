Пашинян: Армения не боится вторичных санкций из-за России

"Бояться - не очень полезная позиция. Нужно работать, чтобы управлять теми угрозами, которые появляются, и попробовать не только заметить те возможности, которые открываются, но и поработать над тем, чтобы открылись новые возможности. И мы сегодня это реально видим", - сказал он, отвечая на вопрос о том, не опасаются ли в Ереване вторичных санкций из-за интенсификации связей с Москвой.