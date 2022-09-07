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Российские военные применили «огнеметную карусель»

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В ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» на полигоне Сергеевский российские военнослужащие использовали особый способ применения огнеметов - «огнеметная карусель». Об этом сообщило Минобороны России.

По данным военного ведомства, этот тактический способ заключается «в последовательном уничтожении целей с различных направлений». Именно с помощью «огнеметной карусели» вооруженные реактивными пехотными огнеметами военнослужащие «уничтожили бронегруппу условного противника».

В Херсоне прогремели более десяти взрывов

Серия взрывов произошла в Херсоне вечером 6 сентября. Предположительно, сработали российские системы ПВО, корреспондент ТАСС с места событий.

При этом в небе над городом не было видно следов от ракет, однако были слышны взрывы примерно в 21.45 мск.

ЕК отказалась признавать выданные украинцам российские паспорта

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила о внесении Еврокомиссией (ЕК) в Совет ЕС предложения об отказе признавать российские загранпаспорта, выданные на освобожденных украинских территориях. Об этом пишут «Известия».

Она отметила, что для вступления в силу предложение должно быть утверждено Советом ЕС, и выразила уверенность, что это произойдет уже в течение недели.

Израиль атаковал аэропорт Алеппо

Израиль нанес ракетный удар по аэропорту города Алеппо на севере Сирии. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

По словам источника издания, в результате обстрела повреждена и «вышла из строя» взлетно-посадочная полоса аэропорта. В свою очередь Министерство транспорта страны объявило, что до устранения ущерба все рейсы из аэропорта Алеппо будут перенесены в Дамаск.

Родственники ищут депутата Белоусова

Родственники депутата Вадима Белоусова, приговоренного ранее к 10 годам колонии строго режима по делу о взятке в размере 3,25 млрд руб, подали заявление о его пропаже. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы и адвоката парламентария пишет ТАСС.