Пашинян рассказал о препятствии для достижения мира с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у его страны нет согласия с Азербайджаном по статусу Нагорного Карабаха, что препятствует переговорам о заключении мирного договора. Об этом сообщает Sputnik Армения.
«Позиция Азербайджана заключается в том, что нагорно-карабахская проблема решена, и больше не о чем вести переговоры. Наша позиция, а также позиция мировой общественности не совпадает с точкой зрения Баку», — пояснил армянский премьер.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Спустя нескольких попыток заключения перемирия главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в регион.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что они постоянно контактируют по теме Нагорного Карабаха.