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49 минут назад

Пашинян рассказал о ключевом препятствии для достижения мира с Баку

Газета.Ruиещё 2

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у его страны нет согласия с Азербайджаном по статусу Нагорного Карабаха, что препятствует переговорам о заключении мирного договора. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Пашинян рассказал о препятствии для достижения мира с Баку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Позиция Азербайджана заключается в том, что нагорно-карабахская проблема решена, и больше не о чем вести переговоры. Наша позиция, а также позиция мировой общественности не совпадает с точкой зрения Баку», — пояснил армянский премьер.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Спустя нескольких попыток заключения перемирия главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в регион.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что они постоянно контактируют по теме Нагорного Карабаха.

В мире,Никол Пашинян,Владимир Путин,
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