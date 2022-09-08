Землетрясение в Китае: число погибших выросло до 82

Количество жертв мощного землетрясения в китайской провинции Сычуань значительно возросло. К настоящему моменту насчитывается 82 погибших, сообщает Центральное телевидение КНР. При этом еще 35 человек считаются пропавшими без вести.

Известно, что стихия унесла жизни 46 жителей уезда Лудин, где находился эпицентр подземных толчков. Еще 36 человек погибли в городе Яань. Кроме того, более 270 жителей Китая получили различные травмы.

В настоящее время спасатели продолжают поиски пропавших. В зону бедствия направлена материальную помощь (палатки, одеяла и продовольствие).