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4 часа назад

Землетрясение в Китае: число погибших выросло до 82

Свободная прессаиещё 2

Количество жертв мощного землетрясения в китайской провинции Сычуань значительно возросло. К настоящему моменту насчитывается 82 погибших, сообщает Центральное телевидение КНР. При этом еще 35 человек считаются пропавшими без вести.

Землетрясение в Китае: число погибших выросло до 82
Фото: flickr.comflickr.com

Известно, что стихия унесла жизни 46 жителей уезда Лудин, где находился эпицентр подземных толчков. Еще 36 человек погибли в городе Яань. Кроме того, более 270 жителей Китая получили различные травмы.

В настоящее время спасатели продолжают поиски пропавших. В зону бедствия направлена материальную помощь (палатки, одеяла и продовольствие).

Ранее «Свободная пресса» писала, что в северо-западной китайской провинции Цинхай на деревню Хунъяцунь сошел оползень.

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