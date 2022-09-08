Меган Маркл не поехала к Елизавете II

Её супруг принц Гарри летит в замок Балморал один, сообщает агентство Press Association.
Герцогиня Сассекская останется в Лондоне. По информации СМИ, она не пойдёт на вечер, на котором должна была присутствовать.
Пара приехала в Великобританию 5 сентября, а затем отправилась в Германию. Сегодня внук Елизаветы II и его жена должны были посетить мероприятие в Лондоне — какое, не уточняется.
Принц Гарри и его супруга покинули Великобританию после конфликта с королевской семьёй два года назад. Они дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили родственников в безразличии и расизме. С тех пор отношения пары и двора остаются напряжёнными.