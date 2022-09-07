В ЕС произошел раскол из-за новых ограничений против России

Не все лидеры стран, входящих в Европейский союз, поддержали инициативу о введение потолка цен на российские энергоносители, сообщает Politico.

Как считают политики, такой шаг рискованный для всего континента. По данным издания, предлагаемый потолок цен на газ — 50 евро за мегаватт-час — менее одной пятой от текущей спотовой цены, «примет форму чрезвычайного законодательства».

Как говорится в документе Еврокомиссии, такой шаг был бы авантюрой. При этом отмечается, что ЕС должен быть готов немедленно отказаться от российского газа, если Москва отомстит, прекратив все поставки.

Предлагаемые меры раскритиковала министр экологии Испании Тереза Рибера. Она выразила неуверенность в их эффективности.

«Вопрос в том, в какой степени мы считаем, что это то, что мы можем себе позволить», — заявила она.

В Минэкономики Германии заявили, что Берлин хочет создать национальную «экспертную комиссию» для выведения разумного подхода к вопросу введения ограничений цен на российские энергоресурс.