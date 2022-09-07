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9 часов назад

В ЕС произошел раскол из-за новых ограничений против России

Елена Прошина

Не все лидеры стран, входящих в Европейский союз, поддержали инициативу о введение потолка цен на российские энергоносители, сообщает Politico.

Как считают политики, такой шаг рискованный для всего континента. По данным издания, предлагаемый потолок цен на газ — 50 евро за мегаватт-час — менее одной пятой от текущей спотовой цены, «примет форму чрезвычайного законодательства».

Как говорится в документе Еврокомиссии, такой шаг был бы авантюрой. При этом отмечается, что ЕС должен быть готов немедленно отказаться от российского газа, если Москва отомстит, прекратив все поставки.

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Предлагаемые меры раскритиковала министр экологии Испании Тереза Рибера. Она выразила неуверенность в их эффективности.

«Вопрос в том, в какой степени мы считаем, что это то, что мы можем себе позволить», — заявила она.

В Минэкономики Германии заявили, что Берлин хочет создать национальную «экспертную комиссию» для выведения разумного подхода к вопросу введения ограничений цен на российские энергоресурс.

Издание отмечает, что давление на европейских министров усиливается, чтобы они определили курс действий Энергетического совета уже 9 сентября. При этом многие скептически относятся к тому, что какое-либо конкретное решение может быть достигнуто так скоро.

В мире,Видео,Еврокомиссия,ЕС,
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