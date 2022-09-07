Венгрия обратилась с просьбой к ЕС насчет российских олигархов

Будапешт обратился к Европейскому союзу с просьбой исключить из списков с антироссийскими санкциями имена трех предпринимателей, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников Евросоюза.

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Речь идет о российских олигархах Алишере Усманове, Петре Авене и Викторе Рашникове. По данным агентства, ЕС установил 15 сентября как крайний срок, чтобы возобновить свои меры в отношении лиц, попавших под действие ограничений после 24 февраля. В ином случае они будут аннулированы.

Источники Politico отмечают, Венгрия вмешалась в работу Евросоюза, обратившись с просьбой исключить трех россиян из списка. Этот шаг привел в ярость другие европейские страны.

Также венгерские власти попросили ЕС расширить исключения в отношении гуманитарной помощи. Это вызвало опасения у других стран Европы, что Будапешт хочет создать лазейки в санкциях в то время, когда Европейская комиссия пытается их ужесточить.