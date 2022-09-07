Грузии назвали условия для получения статуса кандидата в ЕС

В Брюсселе состоялось заседание совета ассоциации ЕС-Грузия, сообщает «Московский комсомолец».

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В его рамках стороны обсудили перспективы получения республикой статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Ранее такие статусы были получены Киевом и Кишиневом. В Европе посоветовали Тбилиси для успешной реализации плана по интеграции в объединение провести реформу в судебной системе, а также гарантировать свободу СМИ в Грузии.

Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в стране должен быть достигнут национальный консенсус о вступлении в Европейский союз.

В конце августа канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что страны Западных Балкан, а также Украина, Молдавия и в дальнейшем Грузия должны стать частью Евросоюза. Политик отметил, что такое расширение отвечает интересам Европейского союза.

По словам немецкого политика, с целью нивелировать различия между государствами-членами Евросоюза необходимо заменить обязательное требование консенсуса на голосование простым большинством.