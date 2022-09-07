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1 час назад

Washington Post: Трамп хранил сведения о ядерных возможностях другой страны

Свободная пресса

Появились сведения о том, что бывший американский лидер Дональд Трамп хранил у себя документы о ядерных возможностях иностранного государства. Якобы их нашли при обыске в его имении.

СМИ: В имении Трампа обнаружили неожиданную находку
Фото: ReutersReuters

«Агенты ФБР нашли при обыске документы, описывающие военную оборону иностранного правительства, включая ядерные возможности, говорят знакомые с ситуацией источники», - сообщает Washington Post.

Мол, в документах подробно описаны совершенно секретные американские операции. Настолько, что их не видели даже высокопоставленные чиновники нацбезопасности, а доступ имели лишь президент и ограниченный круг представителей администрации.

Кстати, о каком именно государстве идет речь, не сообщается.

Напомним, обыск в резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида) прошел в начале августа.

Что известно об обыске ФБР дома у Трампа

В мире,Дональд Трамп,ФБР,
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