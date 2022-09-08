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3 часа назад

В Киеве переименовали около 40 улиц со связанными с Россией названиями

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

На пленарном заседании киевского горсовета в городе переименовали более 40 улиц и площадей, названия которых связаны с Россией и Советским Союзом, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

В Киеве переименовали около 40 улиц со связанными с Россией названиями
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сегодня переименовали еще около 40 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. Так что процесс дерусификации продолжается», – написал он в Telegram.

Так, улицу Московскую переименовали в улицу Князей Острожских.

Напомним, экспертный совет Министерства культуры и информационной политики Украины рекомендовал переименовать по всей стране топонимы, связанные с россиянами.

В мире,Виталий Кличко,
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