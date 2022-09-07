В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
15 часов назад

США поддержали позицию Украины по Запорожской АЭС

РИА "ФедералПресс"

Соединенные Штаты на заседании Совета безопасности ООН поддержали позицию Украины по ситуации на Запорожской АЭС, переложив ответственность за кризис вокруг атомной станции на Россию.

США поддержали позицию Украины по Запорожской АЭС
Фото: ТАССТАСС

«Присутствие России в этом районе подвергает станцию и весь регион серьезной опасности», – заявил представитель США при ООН Джеффри Делаурентис.

Россия обвиняет Украину в регулярных обстрелах Запорожской атомной электростанции и сожалеет, что МАГАТЭ в своем отчете по итогам поездки миссии на АЭС не указало источник огня.

Российская сторона созвала заседание Совбеза ООН по итогам визита МАГАТЭ на ЗАЭС. У международных чиновников была возможность убедиться, что единственная угроза станции исходит от Киева, никакой внутренней угрозы АЭС не существует. Однако США приняли позицию Украины и призвали Россию вернуть контроль над ядерными объектами и территориями вокруг них киевскому режиму.

Также представитель Соединенных Штатов поддержали идею создания «зоны безопасности» вокруг АЭС, которая с марта 2022 года работает под охраной российских войск, передает РИА Новости. Несколько недель вооруженные формирования Украины не прекращают обстрел ЗАЭС и территорий вокруг нее, создавая угрозу для функционирования атомной станции.

Ранее «ФедералПресс» писал, что МАГАТЭ не может определить, кто обстреливает ЗАЭС.

МАГАТЭ,Совбез ООН,ООН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители