Соединенные Штаты на заседании Совета безопасности ООН поддержали позицию Украины по ситуации на Запорожской АЭС, переложив ответственность за кризис вокруг атомной станции на Россию.

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«Присутствие России в этом районе подвергает станцию и весь регион серьезной опасности», – заявил представитель США при ООН Джеффри Делаурентис.

Россия обвиняет Украину в регулярных обстрелах Запорожской атомной электростанции и сожалеет, что МАГАТЭ в своем отчете по итогам поездки миссии на АЭС не указало источник огня.

Российская сторона созвала заседание Совбеза ООН по итогам визита МАГАТЭ на ЗАЭС. У международных чиновников была возможность убедиться, что единственная угроза станции исходит от Киева, никакой внутренней угрозы АЭС не существует. Однако США приняли позицию Украины и призвали Россию вернуть контроль над ядерными объектами и территориями вокруг них киевскому режиму.

Также представитель Соединенных Штатов поддержали идею создания «зоны безопасности» вокруг АЭС, которая с марта 2022 года работает под охраной российских войск, передает РИА Новости. Несколько недель вооруженные формирования Украины не прекращают обстрел ЗАЭС и территорий вокруг нее, создавая угрозу для функционирования атомной станции.