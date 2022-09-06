В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
16 часов назад

Швейцарцам пригрозили тюрьмой за слишком теплые дома зимой

Lenta.ru

Швейцарцам, которые предстоящей зимой нарушат правительственные директивы при нехватке газа в стране, грозит штраф и тюремное заключение сроком до трех лет. Это изданию Blick подтвердил пресс-секретарь министерства экономики Маркус Спурндли.

Швейцарцам пригрозили тюрьмой за слишком теплые дома зимой
Фото: Christian Hartmann / ReutersChristian Hartmann / Reuters

Он указал, что наказание ждет тех жителей, в чьих домах в случае умышленного нарушения температура воздуха окажется выше 19 градусов.

«Нарушения закона о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться по умолчанию», — объяснил чиновник.

В стране для экономии электроэнергии запрещается использование инфракрасных обогревателей. Сауны и бассейны должны оставаться холодными.

Искать нарушителей собираются выборочными проверками. При этом власти пообещали не устраивать «широкую охоту на энергетических грешников».

Ранее сообщалось, что многие жители Франции, столкнувшись с ростом цен на газ и электроэнергию, решили отапливать дома дровами предстоящей зимой. Предприятия по производству дров работают в полную мощность, поток заказов не прекращается, а продажи дровяных печей за год выросли в полтора раза. Отмечается, что возросшие запросы клиентов связаны с опасениями возможного дефицита, а также стремлением не платить больше с приближением зимы.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители