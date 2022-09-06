Швейцарцам пригрозили тюрьмой за слишком теплые дома зимой

Швейцарцам, которые предстоящей зимой нарушат правительственные директивы при нехватке газа в стране, грозит штраф и тюремное заключение сроком до трех лет. Это изданию Blick подтвердил пресс-секретарь министерства экономики Маркус Спурндли.

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Он указал, что наказание ждет тех жителей, в чьих домах в случае умышленного нарушения температура воздуха окажется выше 19 градусов.

«Нарушения закона о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться по умолчанию», — объяснил чиновник.

В стране для экономии электроэнергии запрещается использование инфракрасных обогревателей. Сауны и бассейны должны оставаться холодными.

Искать нарушителей собираются выборочными проверками. При этом власти пообещали не устраивать «широкую охоту на энергетических грешников».